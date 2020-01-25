Сегодня в Болхове заварили кашу Наш корреспондент находится на первом в истории Орловщины фестивале гречневой каши.









В программе праздника детские развлечения, песни под гармонь и баян, мастер-классы по изготовлению эмблемы фестиваля и символа года, выступления творческих коллективов и, самое главное, конкурс блюд из гречневой каши. Всех гостей праздника угостят солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне, и чаем на травах. Местом проведения праздника «Боярыня каша» стал болховский парк культуры и отдыха «Сад городок». Каша из топора навариста, правда топор еще не доварился.

Пообещали, что доварят в следующий раз





Солдатская с мясом уходит на ура















Чтобы каша не простыла, её греют на мангале







Татьяна Тимохина

25 января 2020 года



