Орловский сталепрокатный завод расширит ассортимент продукции На предприятии приступят к выпуску саморезов.





Проволоку под саморезы орловские сталепрокатчики изготавливают в сталепроволочном цехе «ОСПАЗа» из катанки Череповецкого металлургического комбината. Ее особый состав с низким содержанием кремния череповецкие металлурги разработали специально для орловчан. Таким образом удалось получить необходимые свойства проволоки для последующего производства саморезов.



Изготавливать орловские саморезы будут на новом оборудовании, которое установили в крепежном цехе завода. Готовую продукцию будут тестировать в лаборатории на соответствие действующим стандартам и нормативам, сообщается на портале администрации губернатора и правительства Орловской области.





Орловское Информбюро

27 января 2020 года



