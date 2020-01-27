Орловские пенсионерки лишились 150 тысяч рублей

Сразу два преступления были совершены в Орле похожим способом. Жертвами мошенниц стали пожилые жительницы.

В первом случае неизвестная злоумышленница вошла в дом пожилой жительницы Заводского района Орла под предлогом проверки счетчика водоснабжения. Воспользовавшись тем, что хозяйка отвлеклась, незваная гостья похитила принадлежащие пенсионерке 30 тысяч рублей.



Во втором случае мошенница представилась 82-летней гражданке социальным работником. Она вошла в квартиру жительницы Железнодорожного района. Затем, воспользовавшись тем, что хозяйка отошла в другую комнату похитила у неё около 120 тысяч рублей.



В настоящее время злоумышленниц разыскивает полиция, ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.