Орловские пенсионерки лишились 150 тысяч рублей

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Орловские пенсионерки лишились 150 тысяч рублейСразу два преступления были совершены в Орле похожим способом. Жертвами мошенниц стали пожилые жительницы.
В первом случае неизвестная злоумышленница вошла в дом пожилой жительницы Заводского района Орла под предлогом проверки счетчика водоснабжения. Воспользовавшись тем, что хозяйка отвлеклась, незваная гостья похитила принадлежащие пенсионерке 30 тысяч рублей.
Во втором случае мошенница представилась 82-летней гражданке социальным работником. Она вошла в квартиру жительницы Железнодорожного района. Затем, воспользовавшись тем, что хозяйка отошла в другую комнату похитила у неё около 120 тысяч рублей.
В настоящее время злоумышленниц разыскивает полиция, ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Орловское Информбюро
27 января 2020 года