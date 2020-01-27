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Ректору Орловского государственного института культуры Николаю Паршикову исполнилось 70 лет

Николай Александрович Паршиков − доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии информатизации, действительный член Международной академии наук высшей школы, заслуженный работник культуры РФ, почетный работник высшего профессионального образования России.


Николай Паршиков более 30 лет возглавляет Орловский государственный институт культуры. Его деятельность отмечена высокими государственными наградами, в числе которых медаль Жукова, ордена Почета, Дружбы, благодарности и Почетная грамота Министерства культуры РФ.
 
Торжество по случаю 70-летнего юбилея Николая Паршикова прошло в концертном зале вуза. Поздравление прислал губернатор области Андрей Клычков.

В поздравлении говорится: «На Орловщине и во многих регионах России Вас знают как истинного патриота, профессионала высочайшего уровня, опытного и талантливого руководителя, посвятившего свою жизнь благородному делу служения отечественной системе образования, сохранению нашей самобытной национальной культуры, замечательных традиций народного искусства, − говорится в поздравлении главы региона. − Вы по праву вошли в число наиболее авторитетных специалистов в этой важнейшей сфере деятельности, добились заслуженного признания и уважения у жителей и руководства региона, выпускников родного вуза и работников сферы культуры». 
 
Губернатор также поблагодарил Николая Александровича за большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, сохранению духовных ценностей нашего народа, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
27 января 2020 года
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