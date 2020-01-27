В ДТП под Мценском погибла пассажир авто

ДТП произошло 25 января в 07:55.

74-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», двигался по автодороге М-2 «Крым» и в районе 339 км не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет, с последующим наездом на световую опору.

В результате ДТП водитель и женщина-пассажир с места ДТП каретой скорой помощи были доставлены в Мценскую ЦРБ. Водитель госпитализирован. Пассажир «Рено» - 71-летняя женщина скончалась в больнице.

За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 22 ДТП, из них 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы и 1 погиб.