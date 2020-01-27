В Орле под колеса автомобиля попал пешеход

Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

ДТП произошло 25 января в 21:20.

Водитель, управляя «Рено Логан», двигался по ул. Московской и в районе д.106 допустил наезд на пешехода – 77-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с места ДТП автомашиной скорой медицинской помощи доставлен в больницу им. Семашко, госпитализирован.

За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 22 ДТП, из них 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы и 1 погиб.