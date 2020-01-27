В Ливенском районе ВАЗ вылетел с дороги и перевернулся

ДТП произошло 26 января примерно в 15 часов.

Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21120, двигался по автодороге Орел - Тамбов - Крутое – Ливны, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части дороги в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пассажир переднего пассажирского сиденья

получили телесные повреждения и были госпитализированы в травматологическое отделение Ливенской ЦРБ.

За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 22 ДТП, из них 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы и 1 погиб.