В Орле водитель не заметил пешехода на зебре

Пешеход получил телесные повреждения.

26 января в 19:15 водитель, управляя автомобилем ФАВ, следовал по ул. Московской и в районе д. 175 А произошел наезд на мужчину, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с места ДТП доставлен в ООКБ. Госпитализации не потребовалось.

За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 22 ДТП, из них 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы и 1 погиб.