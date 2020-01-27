С начала года на дорогах Орла произошло 11 ДТП с участием пешеходов

Не обошлось без жертв. Чтобы снизить показатели статистики, сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль на опасных участках и там, где чаще всего нарушают правила дорожного движения.

Многие орловцы напрочь забывают о колоссальной уязвимости пешехода на дороге и своей беспечностью мостят путь к несчастью. Невнимание при переходе улицы не всегда можно списать на преклонный возраст. Молодые пешеходы в дорожной обстановке подчас ориентируются не лучше. К осторожности, по словам инспекторов, сегодняшняя молодежь вообще не склонна. Нарушители среднего возраста не отстают от стариков и молодежи.

В рейдах инспекторам приходится не столько наказывать нарушителей, сколько предотвращать опасные ситуации.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Такие профилактические мероприятия будут проводиться на постоянной основе, так как с начала года на территории нашего города уже зарегистрировано 11 ДТП, связанных наездом на пешеходов, в которых 11 человек получили травмы. Сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделяют пешеходам, которые, как показывает практика, нарушают в два раза больше, чем водители и провоцируют дорожно-транспортные происшествия».

А помимо административного кодекса, говорят сотрудники ГИБДД, есть здравый смысл. Последствия ДТП для водителя и пешехода распределяются неравномерно, и если первому в наихудшем случае грозит 3 года колонии-поселения, то на долю второго выпадает смерть.