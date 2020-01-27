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На Орловщине медиков-«целевиков» стало больше

За три года количество студентов, осваивающих медицинские профессии по целевому направлению, значительно увеличилось. Это отмечают в региональном департаменте здравоохранения.


Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловский области: «В 2017 году по целевому набору у нас были практически единицы абитуриентов, в 2018 году, когда процент целевого набора стал увеличиваться, было уже порядка 80, а в 2019 году, когда целевой набор увеличили до 60 %, абитуриентов, которые поступили по целевым направлениям, уже было почти 130».
 
Молодой специалист должен отработать три года в том медучреждении, которое направило его на учебу. На сегодняшний день Орловский государственный университет готовит медиков по четырем направлениям - лечебное дело, педиатрия, стоматология, фармация. А также действуют 17 программ ординатуры и три направления подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре. Сейчас там учится 2800 человек, из них 1010 - на бюджете, в том числе 363 в рамках квоты целевого приема.



Орловское Информбюро
27 января 2020 года
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