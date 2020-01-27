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Орловский хлебокомбинат прошел проверку на противопожарную защищенность

Там состоялись масштабные учения.


Поскольку предприятие является взрыво- и пожароопасным, сотрудники МЧС предъявляют повышенные требования к мерам безопасности. Первой вводной учений было возгорание печи и технологического оборудования на площади 60 квадратных метров. При этом, согласно замыслу, часть персонала не сумела покинуть очаг пожара. Условия тренировки усложнялись угрозой взрыва. Кроме того, на этот раз пожарным пришлось спасать не только орловских пекарей, но и друг друга.
 
Роман Казаков, начальник управления пожаротушения и АСР ШК МЧС России по Орловской области: «На данном объекте личным составом были отработаны способы спасения людей, соответственно, были сформированы звенья ГЗДС, которые провели эвакуацию обслуживающего персонала. Кроме этого также отработаны вопросы и обеспечения охраны труда личным составом пожарно-спасательных подразделений. Были даны вводные о плохом самочувствии личного состава».



Иван Суверин
27 января 2020 года
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