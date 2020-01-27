Юные орловцы привезли шесть наград с международного турнира искусств «Славься, Отечество!» Отличились и завоевали «Золотой трофей» таланты театра-студии «Пружинка» школы искусств имени Кабалевского.





X Международный турнир искусств «Славься, Отечество!» прошел в январе в Сочи. Творческие детские и молодежные коллективы представляли разные регионы России и Зарубежья. Орловский театр-студия «Пружинка» коллектив достаточно известный. В международном конкурсе «Славься, Отечество!» он принимает участие регулярно. Марина Леонова, заведующая театральным отделением ОДШИ им. Д.Б. Кабалевского: «Мы с ними уже на протяжении 5 лет, и нас привлекает тот факт, что в составе жюри всегда присутствуют профессионалы, которые дают достаточно объективную оценку, проводят в конце конкурса мастер-классы, дают серьезные упражнения, которые потом мы можем использовать в своей работе». На конкурс студийцы представили более 10 произведений. Это стихи и проза разной степени сложности. В результате шесть работ получили дипломы разной степени в номинации «Художественное слово», а сам коллектив «Пружинка» был удостоен кубка «Золотой трофей».





Оксана Гранн

27 января 2020 года



