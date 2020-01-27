Орловские пожарные тушили хозпостройки и гараж Гараж горел в поселке Долгое, одна хозпостройка загорелась в селе Платоново, другая – в деревне Спицино.





26 января в 12:06 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании гаража в поселке Долгое. В результате пожара прогорела кровля гаража, гараж закопчен по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



В этот же день в 13:33 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в селе Платоново Орловского района. В результате пожара хозпостройка выгорела изнутри на площади 15 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – неисправность дымохода. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



Еще одна хозяйственной постройка, на этот раз деревне Спицино Орловского района, загорелась в ночь на понедельник. В результате пожара хозпостройка выгорела изнутри на площади шесть квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 28 раз, из них пять выездов – на ликвидацию пожара и 23 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

27 января 2020 года



