В Колпнянском районе при пожаре погиб человек Сообщение о возгорании жилого дома в деревне Вороново Колпнянского района на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило в половине шестого утра 25 января.





В результате пожара жилой дом выгорел изнутри по всей площади – 85 квадратных метров. Кровля сгорела и обрушилась. В 8 часов утра было обнаружено тело мужчины 1994 года рождения. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.



За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 28 раз, из них пять выездов – на ликвидацию пожара и 23 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

27 января 2020 года



