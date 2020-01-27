На трассе М-2 «Крым» сгорела «Мазда» ЧП произошло около трех часов ночи 25 января.





На 321-м километре автодороги М-2 загорелся автомобиль «Мазда 6».

В результате пожара автомобиль сгорел полностью. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 28 раз, из них пять выездов – на ликвидацию пожара и 23 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

27 января 2020 года



