Житель Мценска обвиняется в совершении преступления экстремистской направленности Согласно предъявленному обвинению, амчанин разместил на своей странице в социальной сети видеозапись, которая содержит высказывания, побуждающие к совершению насильственных действий в отношении лиц, объединенных по признакам расы, национальности, происхождения, отношения к религии.





Уголовное дело направлено в Мценский районный суд для рассмотрения по существу.



Максимальное предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации наказание за совершение указанного преступления составляет до 5 лет лишения свободы, сообщает сайт региональной прокуратуры.





Орловское Информбюро

27 января 2020 года



