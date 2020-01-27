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Орловские пожарные учились тушить возгорание в храме

Пожарно-тактические учения прошли в храме Вознесения Господня поселка Змиевка.


Главная цель учений – тренировка личного состава пожарно-спасательного подразделения по тушению пожаров в здании культового назначения. Необходимо также быстро и четко наладить взаимодействие с экстренными службами, отработать схемы подачи огнетушащих средств и провести
проверку боеготовности пожарного подразделения к тушению пожаров на объекте с массовым пребыванием людей.

По тактическому замыслу, условное возгорание произошло в алтарной части храма. Пожар распространился по сгораемым материалам, возникла угроза жизни и здоровью людей, находящихся в зоне условного пожара.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы быстро и слаженно развернули магистральные линии от автоцистерн и установили технику на гидрант. Звено газодымозащитников в аппаратах для дыхания произвело разведку на месте условного пожара для оценки ситуации и определения решающего направления при тушении. Начальник караула в соответствии с обстановкой определил расстановку сил и средств для тушения условного пожара. Каждый огнеборец четко и быстро выполнил свою задачу по проведению боевого развертывания. Слаженными действиями дежурный караул успешно потушил условный пожар.


Орловское Информбюро
27 января 2020 года
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