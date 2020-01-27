В Орле сироты получили жилье благодаря прокуратуре В благоустроенном жилье нуждались четыре человека





Дела вела прокуратура Советского района Орла. Заявители из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были поставлены на соответствующий учет. Однако в нарушение требований закона своевременно не были обеспечены жильем.



В связи с выявленными нарушениями в интересах указанных лиц прокурор предъявил в суд исковые заявления, в которых потребовал обязать администрацию города Орла предоставить гражданам специализированные жилые помещения. Суд удовлетворил исковые требования прокурора. На орган местного самоуправления были возложены соответствующие обязанности.



В настоящее время судебные решения исполнены - четырем сиротам предоставлены благоустроенные квартиры в Орле, сообщает сайт прокуратуры Орловской области.





Орловское Информбюро

27 января 2020 года



