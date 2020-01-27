Сегодня в российском календаре День воинской славы 27 января 1944 года советские войска освободили Ленинград от блокады. В Орле вспоминают об этих событиях.





В эти минуты в фундаментальной библиотеке Орла школьники и студенты вспоминают историю одного из самых драматичных и героических событий Великой Отечественной. Там проходит квест «Блокадный Ленинград». В его основу легли воспоминания ветеранов.



«Волонтеры победы» в преддверии памятного дня провели акцию «Блокадный хлеб». В крупных торговых точках активисты рассказывали об ужасах военного времени, наглядно демонстрировали нормы выдачи хлеба в осажденном городе.



Сегодня на Орловщине живут 26 человек, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», трое из них имеют медаль «За оборону Ленинграда».





Надежда Невматулина

27 января 2020 года



