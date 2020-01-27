В Орловской области возбуждено три уголовных дела по факту незаконного оборота никотиносодержащей продукции Речь идет о снюсах.





По данным следствия, в пяти торговых точках в Орле и Ливнах продавали запрещенные так называемые «сладости». Это леденцы, мармелад, жевательная резинка, в которых табак заменен на никотин. Следственный комитет и прокуратура Орловской области проводят проверки.





Надежда Невматулина

27 января 2020 года



