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Стали известные новые подробности о деятельности директора Болховского интерната

Напомним, с 31 января он покидает пост с формулировкой «по собственному желанию».


В августе прошлого года в сети Интернет появились кадры, на которых видно, что беспомощный пожилой постоялец, перенесший инсульт, лежит на полу на пороге палаты. И никто не спешит к нему на помощь. Прокуратура и Следственный комитет тогда организовали проверки. Вслед за этим последовала череда увольнений. Трое сотрудников лишились работы. Старшая медсестра и директор получили выговоры. Недавно стало известно, что директор интерната Владимир Авилов покидает свой пост 31 января.

Теперь Владимира Авилова подозревают в применении физической силы в отношении постояльца - инвалида первой группы. Инцидент произошел еще в 2006 году. Прокуратура региона настаивает на возбуждении уголовного дела. Материалы переданы в Следственный комитет.


Надежда Невматулина
27 января 2020 года
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