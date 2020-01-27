Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Арест на товар, 18 административных и три уголовных дела. В Орле продолжают бороться со снюсами.



- Орловцам показали блокадный хлеб. В России сегодня - День снятия блокады Ленинграда.



- Президент страны поручил увековечить память орловской партизанки. Подробности - в нашем эфире.



- Манты с кашей, каша в шубе и не только. Мы побывали на первом фестивале гречневой каши. Расскажем, как в Болхове обзавелись собственным брендом?



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Вести-Орёл

27 января 2020 года



