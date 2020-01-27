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В Орле открылась выставка фотографий Александра Тягны-Рядно

Он работал в ряде известных московских журналов и газет. У него есть свой, фирменный репортерский стиль, его фото реалистичны и выхватывают из жизни как самые острые, так и тихие и нежные ее моменты.


 Сергей Бодров, который смотрит живым и очень глубоким взглядом, Мстислав Ростропович с любимой собакой, Андрей Вознесенский, читающий свои стихи на даче в Переделкино в далеком, 1989 году - на фотографиях Александра Тягны-Рядно они блистают как образы эпохи. Именно так и назвали эту выставку.

Леонид Тучнин, сотрудник Орловского краеведческого музея: «Александр Тягны-Рядно очень серьезная фигура в российской фотографии, и вот наконец-то мы эту выставку получили, она побывала уже на Урале, на Белгородчине, и вот теперь у нас».

Большинство фотографий на этой выставке черно-белые, но есть и несколько цветных, по которым можно понять, что фотохудожник видит мир гораздо более ярким, чем отображает его в репортажной или жанровой съемке, но, тем не менее, большинство его работ крайне реалистичны.

Леонид Тучнин сотрудник Орловского краеведческого музея: «Можно сказать, что это более документальная фотография, чем художественная, тем она и ценна, потому что я, например, считаю, что главная цель фотографии - выполнять роль документа, роль свидетеля эпохи».

На открытии выставки побывали орловские фотографы, преподаватели детских школ и студий, чтобы затем познакомить с работами московского фотографа своих воспитанников.

Автору выставки удается показать не только публичных героев, но человека из толпы. Показать в полной мере, чтобы он стал интересен для зрителя. Разные страны, люди с другой верой и цветом кожи останавливают, заставляют думать, смотреть, понимать, какие мы разные, и какие похожие. Александр Тягны-Рядно, кстати, написал несколько книг по искусству фотографии, а начале февраля, он сам приедет в Орел, для того чтобы дать мастер-класс, в том числе, и по фотореализму.

Выставку «Образы эпохи» можно увидеть в Орловском краеведческом музее.


Эва Стасюлевич
27 января 2020 года
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