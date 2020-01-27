На молоке и сливках, с мясом и грибами, с айвой и изюмом В Болхове провели фестиваль гречневой каши.





Фестиваль «Боярыня гречка» прошел в минувшую субботу. Блюда из гречки, приготовленные по 16 рецептам, представили болховчане. А идею Общественной палате района подсказал уроженец Болхова журналист Олег Смуглов. И на фестиваль приехал со своей кашей. Он сварил кашу по-узбекски - со специями и айвой.



Олег Смуглов, журналист: «Болховский район - главный поставщик этой культуры, а Орловщина третье место занимает по этой культуре в России».

Активное участие в фестивале приняли и местные жители и студенты. Будущие педагоги подготовили концертные номера, развлекательные игры и конкурсы. И прямо на глазах зрителей создавали сувениры и раздавали желающим. И на всех сувенирах, разумеется, гречка. А будущие повара, чтобы накормить весь город, занялись готовкой с раннего утра, и наварили каши на 1000 человек. И сладкая, и солдатская с мясом уходила на ура. Кошевары, кстати, не только угощали, но и с удовольствием делились рецептами.



Болхов - город храмов. Гости фестиваля могли попробовать кашу, которую каждый день едят в местном монастыре. Эту кашу варят из трех круп - пшена, риса и гречки.



Те же, кто пока еще не умеет готовить, тоже внесли свою лепту в праздник, раздавая крупу в сыром виде. Дети приготовили мешочки, наполненные гречкой, к которым прилагался рецепт каши.



Спонсоры праздника, руководство района, творческие коллективы, местные жители и гости города весь день пели оды «Боярыне гречке» - и со сцены, и уплетая кашу. А наевшись - пустились в пляс.



Виктор Данилов, глава Болховского района: «Мы рады, что у нас растет греча, что у нас такая замечательная каша и замечательные люди, которые представили кулинарные чудеса».

В общем, каша, которую заварили болховчане, получилась на славу, и местные жители, как и руководство района, надеются, что фестиваль гречки станет традиционным и привлечет внимание не только орловцев, но и гостей региона.





Татьяна Тимохина

27 января 2020 года



