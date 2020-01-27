На 72-м году жизни скончался Виктор Будовский Виктор Григорьевич Будовский - бывший начальник железнодорожной станции Орел, начальник Орловского отделения Московской железной дороги.





Виктор Григорьевич Будовский родился 26 октября 1948 года в Орловской области. Его трудовая биография началась на Московской железной дороге, где после окончания Орловского техникума железнодорожного транспорта он работал помощником машиниста. После службы в рядах Советской Армии вновь вернулся на железную дорогу, последовательно пройдя все должности в пассажирском хозяйстве на станции Орел: от заведующего пассажирскими платформами до заместителя, а впоследствии и начальника станции. В 1998 году назначен первым заместителем начальника Орловского отделения Московской железной дороги. В 1999 году он возглавил Орловское отделение столичной магистрали. Без отрыва от производства закончил в 1977 году Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог», в 1993 году – Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специальности «экономист».



В мае 1999 года В.Г. Будовский стал начальником Калининградской железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги», которую возглавлял до сентября 2006 года. Затем руководил созданной Дирекцией железнодорожных вокзалов ОАО РЖД.



В феврале 2014 года Виктор Григорьевич Будовский как один из старейших работников РЖД открыл торжественную церемонию Эстафеты Олимпийского огня в городе Орле.



Умелый и грамотный руководитель, В.Г. Будовский неизменно добивался роста основных производственных показателей предприятия, внес значительный вклад в совершенствование работы железной дороги, социально-экономическое развитие Орловской области. Он многое сделал для сохранения престижа труда железнодорожника, неукоснительного обеспечения социальных гарантий трудового коллектива.



В.Г. Будовский награжден орденом Почета, знаками «Почётный работник транспорта России», «Почетный железнодорожник», юбилейной медалью «100 лет Транссибирской магистрали», корпоративной наградой РЖД «За безупречный труд. 40 лет», благодарностью президента ОАО РЖД, общественными наградами.

Профессионал своего дела, глубоко порядочный человек долга и слова, искренне преданный железной дороге – таким Виктор Григорьевич Будовский навсегда останется в сердцах товарищей, коллег, друзей, близких, всех, кто его знал, жил и работал рядом.



А.Е.Клычков, Л.С.Музалевский, Л.М.Соломатин,В.И.Круглый, Г.А.Зюганов, В.Н.Иконников, О.В.Пилипенко,В.В.Соколов, В.А.Тарасов,М.С.Истомин,В.И.Нордстрем, Д.В.Бутусов, С.Ю.Антонцев, Д.А.Блохин, С.П.Борзенков, И.А.Гаврилина, И.А.Залогин, Т.В.Крымова, Г.П.Парахин, А.В.Пилипенко, О.Ю.Платонова, Е.В.Сапожникова,М.В.Вдовин, А.А.Лабейкин, В.В.Поляков,Е.С.Строев, И.Я.Мосякин, Н.М.Кутузов, Ю.С.Кобзарь.





Орловское Информбюро

27 января 2020 года



