На Орловщине увековечат память о подвиге партизанки Софьи Аракчеевой Президент страны Владимир Путин подписал соответствующее распоряжение. Оно опубликовано на сайте Кремля. Напомним, этот вопрос прозвучал во время пресс-конференции главы государства в декабре 2019 года.





Ответственным назначено Минобороны РФ. В срок до 1 февраля, согласно поручению, необходимо предоставить предложения. Софью Аракчееву называют орловской Зоей Космодемьянской. Простая учительница записалась в партизанский отряд «Знаменский». В декабре 1941-го была арестована, ее в плену пытали несколько дней, гестаповцы вырвали ей ногти, а на спине вырезали пятиконечную звезду. Но своих товарищей Аракчеева не выдала. Ее расстреляли в феврале 1942 года. Сегодня ее прах покоится в братской могиле на окраине села Паньшино Знаменского района.





Надежда Невматулина

27 января 2020 года



