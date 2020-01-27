В Орле планируют установить бюст маршалу Жукову Этому мешают цирк, парковка и ярмарка выходного дня.





Сегодня на аппаратном совещании глава региона поставил под сомнения доклад начальника управления по государственной охране объектов культурного наследия Сергея Семиделихина. В докладе, в частности, говорилось, что бюст появится уже к 75-й годовщине Победы.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «А куда ставить бюст? Пока у нас возможность на цирк поставить. Другого объекта там нет. И в принципе цирка там быть не должно».

Сергей Семиделихин, начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области: «Проект рассматривался на градостроительном совете в городской администрации, также на совете при управлении госохраны. Средства на благоустройство есть».

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Есть только концепция и кроме этого - ни рабочей документации, ни сметы - нет ничего».





Анна Вайсергисер

27 января 2020 года



