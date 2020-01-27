Новые знания как новые возможности Реализация программы профессионального переобучения предпенсионеров проходит в Орловской области в рамках нацпроекта «Демография».





Так, в прошлом году вместо запланированных 300 орловцев дополнительное образование получили более 700. Причем инициатива в большинстве случаев исходила от самих граждан, а не от работодателей. Обучение проходило на базе 16 предприятий Орловщины и 27 образовательных организаций. В списке специальностей 72 строчки. Среди них бухгалтер, работа с персоналом, специалист в сфере закупок, охранники. В этом году право на новые знания получат еще больше орловцев.



Андрей Клычков губернатор Орловской области: «В этом году у нас изменилось и возрастная группа - 50+, это существенно расширяет возможности именно профессиональной переподготовки тех людей, кто готов и дальше свои знания применять в работе. И 223 человека - это тот минимальный порог, который, я думаю, что мы вполне в состоянии в рамках первого полугодия уже выполнить».





Анна Вайсергисер

27 января 2020 года



