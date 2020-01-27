В Санкт-Петербурге почтили воинов-орловцев, защищавших Ленинград Сегодня в Санкт-Петербурге проходят памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.





В этот день возложили цветы на мемориальном Пискаревском кладбище. Там по инициативе орловского землячества в Санкт-Петербурге была открыта плита памяти орловцев - защитников блокадного Ленинграда.



На Пискаревском кладбище покоятся 39 уроженцев Орловского края. Всего по официальным данным на Ленинградской земле погибло свыше 1800 наших земляков.





Надежда Невматулина

27 января 2020 года



