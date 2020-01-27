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Отец Яны Савчук требует от регионального УМВД компенсацию морального вреда

Дело бывшей лучшей участковой полиции Натальи Башкатовой, пообещавшей заявительнице «приехать и описать труп, если ту убьют», снова в суде.


Отец Яны Савчук, убитой из-за халатности экс-участковой Натальи Башкатовой, обратился в суд с иском к региональному УМВД о возмещении морального вреда. Согласно доводам истца, должностное преступление Башкатова совершила при исполнении, а, значит, отвечать за его последствия должно ведомство. Заявленный ущерб - 5 миллионов рублей. Представители ответчика с таким подходом не согласны, а в качестве свидетеля даже опросили в процессе убийцу Яны Савчук - Андрея Бочкова. Судебный процесс продолжается.


Иван Суверин
27 января 2020 года
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