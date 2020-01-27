Не расселить, так отремонтировать Суд обязал руководство Орла провести противоаварийные работы в доме № 38 по улице Металлургов. Это то самое общежитие, стена которого осыпается.





То, что дом находится в аварийном состоянии, было признано еще в 2018 году. Общежитие пообещали расселить только в 2026-м. Сейчас в доме проживает 179 человек.





Татьяна Напольских

27 января 2020 года



