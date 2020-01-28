Орловцы помнят о блокадном Ленинграде В этот день 76 лет назад была полностью снята блокада Ленинграда. В этот памятный день наша съемочная группа встретилась с участником обороны и освобождения Ленинграда Абрамом Миркиным и Валентиной Дёминой, которая в четыре года узнала, что такое блокада.





Ветеран Великой Отечественной войны Абрам Израилевич Миркин помнит события этого дня 76-летней давности. Тогда он, молодой зенитчик, был в самом пекле сражений. Он и его товарищи освобождали Ленинград. Вели обстрел по наступающей пехоте и огневым точкам врага. И страшно не было, - признается Абрам Израилевич. Страшнее был ленинградский мороз. Тогда на Лужском оборонительном рубеже пришлось переправляться через Ладожское озеро в летнем обмундировании.



Победу Абрам Израилевич встретил в Финляндии. А вот в Ленинграде больше не был. И вот, в год 75-летия освобождения города исполнилась его мечта - Абрам Миркин вновь посетил Северную столицу и побывал в тех местах, где воевал. И даже выстрелил из пушки Петропавловской крепости. Такая честь выпадает не каждому. 75-ю годовщину Великой Победы Абрам Израилевич планирует встретить в Москве. Он уже получил приглашение на парад Победы на Красной площади.



А жительница Орла, коренная петербурженка Валентина Демина в этот день вновь вспоминает своего отца. В последний раз она видела его 23 июня 1941 года, когда он пошел в военкомат. А потом - блокада, холод и голод, которые навсегда врезались в память.



Валентина Демина запомнила вкус голода, поэтому всех, кто заходит к ней домой, встречает угощениями. А еще запомнилась «Дорогу жизни» по Ладожскому озеру, которая для тысяч людей стала и дорогой смерти.



Сегодняшним юным орловцам активисты регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» предложили пройти квест, основанный на воспоминаниях блокадников. А накануне в Орле прошла акция «Блокадный хлеб» - ныне живущим рассказали о тех самых 125 граммах хлеба в день для детей и 250-ти - для рабочих и служащих.



Сегодня на Орловщине живут 26 человек, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда». Трое из них имеют медаль «За оборону Ленинграда». Это живые свидетели самой страшной войны, которую потомки победителей не имеют право забывать.





Юлия Опанасюк

27 января 2020 года



