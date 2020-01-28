Уже в январе 400 орловчанок обратились за получением ежемесячной выплаты на первого ребенка Теперь семьи с низким уровнем дохода, где появились первенцы, могут получать пособие до 3 лет.





Кристина Полянцева уже получает ежемесячное пособие на первого ребенка и очень обрадовалась, узнав, что эти выплаты продлили до трех лет.



Кристина Полянцева, жительница г. Орла: «Нам без них было бы очень тяжело. Фактически все эти деньги у нас идут на ипотеку».

У Ульяны Королевой тоже появился шанс получать дополнительные средства от государства. Условия выплат стали более лояльными.



Ульяна Королева, жительница г. Орла: «В том году было полтора прожиточных минимума на человека, а в этом году два, уже есть шансы - маленький ребенок это большое счастье, но и большие затраты. Хотелось бы покупать хорошие вещи, хорошие продукты, и поэтому дополнительные деньги нужны всегда».

Пособие оформляется на год, через год поход в соцзащиту надо будет повторить. До трех лет на первого ребенка семьи будут получать по 10 316 рублей ежемесячно. Получать такую выплату могут семьи, где среднедушевой доход не выше двух прожиточных минимумов. То есть, меньше 22 248 рублей на человека. В расчет берутся все доходы семьи за предыдущие 12 месяцев.



Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Берется годовой доход семьи, предшествующий рождению ребенка, в течение которого идут различные выплаты на рождение ребенка. Естественно, это увеличивает доход. Поэтому многие семьи не имели такой возможности. А сейчас мы видим, что эта категория расширена и очень востребована эта выплата. Получать дополнительно 10 тысяч в месяц это, действительно, неплохая поддержка».

С начала года за продлением пособия в отдел соцзащиты Советского района уже обратилось 90 человек. Но работники соцслужбы готовятся к значительному увеличению числа посетителей. Ведь президент в своем послании сказал, что государство не снимает с себя обязательства помогать семьям с детьми. Законодательная база для выплат «детских» с трех до семи лет пока готовится.



Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Здесь предполагается выплата для самых малообеспеченных семей, имеющих однократный прожиточный минимум, а это фактически те семьи, которые сейчас получают региональное пособие на ребенка. Все уже знают, что в этом году это будет половина регионального прожиточного минимума на ребенка, то есть, это порядка 5,5 тысяч рублей. А уже со следующего года это будет полный прожиточный».

По предварительным данным, в Орловской области такие выплаты будут получать примерно 19 тысяч семей.





Татьяна Тимохина

27 января 2020 года



