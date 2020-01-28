Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Выстояли и победили. В нечеловеческих условиях. О том, как жили в блокадном Ленинграде, как отбивали его у фашистов - из уст участников событий.



- Суд обязал администрацию Орла сделать всё, чтобы предотвратить ЧС в разваливающемся общежитии.



- «Детские» - до трех лет и старше. Кто имеет право на эти выплаты? Мы узнали ответ.



- В Орле началась целая серия турниров по стрельбе из лука.



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Вести-Орёл

27 января 2020 года



