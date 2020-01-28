Больше 120 миллионов выделено Орлу на переселение из аварийного жилищного фонда Документ подписал губернатор.





По 2 млн рублей выделяет областной и местный бюджеты, остальные - федеральные средства. Еще 114 млн рублей выделено на будущий год. Но там деньги будут распределены между Орлом и Ливнами.





Татьяна Напольских

28 января 2020 года



