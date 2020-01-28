Сегодня в Орле пройдет первая в этом году ярмарка вакансий Как отмечают в региональном управлении труда и занятости, там будут представлены интересные предложения для мам, которые находятся в декретном отпуске.





Компания предлагает гибкий график работы. Организации нужны люди с правильной речью, контактные, доброжелательные, умеющие построить диалог и донести до слушателя информацию. Работодатель гарантирует полный соцпакет. Соискателей ждут к 11 часам по адресу г. Орёл, ул. Наугорское шоссе, 5, оф. 8.





Мария Семак

28 января 2020 года



