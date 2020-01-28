22 дорожных объекта приведут в порядок в Орле за этот год Ремонт будет проводиться в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети».





Поврежденные участки на проезжих трассах засыплют асфальтобетонным гранулятом. Отремонтируют тротуары, появятся и новые парковки – в планах три стоянки. Адреса объектов указаны на сайте орловской мэрии. Финансирование работ будет производиться из двух источников – из дорожного фонда региона и из бюджета Орла. Общая площадь объектов, на которых пройдут работы, почти 47 тысяч квадратных метров.





Мария Семак

28 января 2020 года



