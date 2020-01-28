В Орле выберут самых талантливых юных художников среди воспитанников учреждений дополнительного образования Сегодня в Орле открывается выставка изобразительного искусства «Разноцветная планета».





В экспозицию вошли работы, выполненные в самых разных жанрах – живопись, графика, фотографии, анимация, видеоролики. Пейзажи, портреты, видеозарисовки из истории родного края – тематика была неограниченна. Победителей конкурса наградят в марте. Сегодня же зрителей приглашают в дом детского творчества №3 г. Орла, к двум часам дня. Вход свободный.





Мария Семак

28 января 2020 года



