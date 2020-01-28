Сегодня орловские баскетболистки проведут второй матч на выезде в рамках Студенческой суперлиги Сейчас наши спортсменки находятся в Санкт-Петербурге.





Их соперницы – команда «Сирены». Завершением сезона для орловской команды станут домашние матчи с краснодарской «Спартой-КубГТУ». Встречи пройдут в Орле 3 и 4 февраля.





Мария Семак

28 января 2020 года



