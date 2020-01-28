В прокуратуре Орловской области работает горячая линия по вопросам защиты прав несовершеннолетних На горячую линию также могут обратиться многодетные семьи и те, кто находится в социально опасном положении.





Одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры является надзор за соблюдением прав несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья.



Прокуратура вместе с работниками органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также специалистами ГУ МЧС России по области посещает многодетные семьи и семьи, находящиеся в социально опасном положении. Особое внимание уделяется семьям, где воспитываются малолетние дети и дети одного года жизни.



В ходе мероприятий будет дана оценка соблюдению прав детей на безопасные условия проживания, требований противопожарной безопасности в жилых помещениях указанных семей. Представителями контрольного органа будет проверена исправность автономных пожарных извещателей. Также будет проверено соблюдение прав семей на получение мер социальной поддержки.



Проводятся и беседы с родителями - об их основных правах и обязанностях по воспитанию детей, разъясняются меры ответственности за нарушение прав несовершеннолетних, оставление их в опасном для жизни и здоровья положении, с детьми также проводятся беседы о правилах безопасности.

Прокуратура области просит граждан и представителей общественности информировать о ставших известными возможных фактах нарушения прав несовершеннолетних.



В прокуратуре области по вопросам защиты прав несовершеннолетних работает горячая линия. О фактах нарушений и имеющихся проблемных вопросах в этой сфере можно сообщить по телефонам: 8 (4862) 40-56-48 и 8 (4862) 43-63-89.





Орловское Информбюро

28 января 2020 года



