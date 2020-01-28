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В прокуратуре Орловской области работает горячая линия по вопросам защиты прав несовершеннолетних

На горячую линию также могут обратиться многодетные семьи и те, кто находится в социально опасном положении.


Одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры является надзор за соблюдением прав несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья.

Прокуратура вместе с работниками органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также специалистами ГУ МЧС России по области посещает многодетные семьи и семьи, находящиеся в социально опасном положении. Особое внимание уделяется семьям, где воспитываются малолетние дети и дети одного года жизни.

В ходе мероприятий будет дана оценка соблюдению прав детей на безопасные условия проживания, требований противопожарной безопасности в жилых помещениях указанных семей. Представителями контрольного органа будет проверена исправность автономных пожарных извещателей. Также будет проверено соблюдение прав семей на получение мер социальной поддержки.

Проводятся и беседы с родителями - об их основных правах и обязанностях по воспитанию детей, разъясняются меры ответственности за нарушение прав несовершеннолетних, оставление их в опасном для жизни и здоровья положении, с детьми также проводятся беседы о правилах безопасности.
Прокуратура области просит граждан и представителей общественности информировать о ставших известными возможных фактах нарушения прав несовершеннолетних.

В прокуратуре области по вопросам защиты прав несовершеннолетних работает горячая линия. О фактах нарушений и имеющихся проблемных вопросах в этой сфере можно сообщить по телефонам: 8 (4862) 40-56-48 и 8 (4862) 43-63-89.


Орловское Информбюро
28 января 2020 года
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