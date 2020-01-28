Болховский ансамбль народной песни «Любавушка» отметил 20-летие

Этот коллектив был создан и по сей день работает в Болховском доме творчества.

Без выступления этого вокального коллектива не обходится ни один праздник - ни в Болхове, ни в районе. Буквально на днях своим выступлением радовали гостей фестиваля гречневой каши. В репертуаре как современные песни в народном стиле, так и старинный фольклор. Песни, которые нашим бабушкам пели их бабушки, собраны в экспедициях по деревням и селам. И даже есть своя визитная карточка - песня «Взойди, взойди, солнце!»

К своему юбилею ансамбль «Любавушка» подготовил большую концертную программу.