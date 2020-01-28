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В Орловской области прошла Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»

Патриотическую акцию в память о блокаде Ленинграда провели активисты регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».


Акция «Блокадный хлеб» проводилась в Орле в крупных торговых центрах. Волонтеры Победы рассказывали орловцам об ужасах блокады Ленинграда и раздавали суточные пайки хлеба – точно такие, какие раздавали в осажденном городе на Неве. Это были кусочки хлеба весом в 125 граммов.
 
Также всероссийская акция «Блокадный хлеб» проходила в Мценске. Местные активисты раздавали прохожим памятки с информацией о блокаде Ленинграда и блокадные пайки хлеба. Участникам акции также была предоставлена возможность написать слова благодарности ветеранам на поздравительных открытках, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
28 января 2020 года
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