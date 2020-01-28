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За счет средств родового сертификата увеличен объем услуг беременным женщинам

Теперь помимо медицинской помощи будущие мамы смогут получить правовую, психологическую и медико-социальную помощь.


«Родовой сертификат» - приоритетное направление национального проекта «Здравоохранение». Помимо появления дополнительных услуг изменилась и сумма - теперь она составляет 12 000 рублей, из которых 4 тысячи приходятся на дородовый период, 6 тысяч - оплата медпомощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, и 2 тысячи рублей - медосмотр ребенка в первый год жизни.

В региональном управлении соцстраха отмечают, что в минувшем году на Орловщине выдано 18,5 тысяч бланков родовых сертификатов. Всего перечислено около 59 млн рублей за оказанные медицинские услуги.


Мария Семак
28 января 2020 года
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