В Орле наградили победителей ежегодного конкурса «Профсоюзный взгляд» В числе награжденных и ГТРК "Орёл".





Подводить итоги конкурса среди массмедиа на лучшее освещение профсоюзной жизни в начале нового года стало традицией. И каждый раз число участников конкурса становится больше. А это значит, что есть запрос у читателей, зрителей и слушателей на материалы профсоюзной тематики. Не исключением стал и 2019 год. Юрий Власов, заместитель председателя ФПОО: «Было много материалов по различным направлениям профсоюзной деятельности. Были и репортажи, были и интервью, были и аналитические материалы. Комиссия высоко оценила эту работу. В каждой номинации было представлено несколько участников, не все стали победителями, но мы постарались отметить не только тех, кто стали победителями, в надежде на то, что они будут продолжать эту работу, и мы будем работать совместно». Среди победителей - как СМИ, так и отдельные журналисты. Наша телерадиокомпания всегда в числе участников и победителей этого конкурса. Этот год был особенно насыщенным на интересные события. Это и большой автопробег по нескольким районам области ко Дню Победы, это и самые различные конкурсы, фестивали и акции, о которых мы рассказывали нашему зрителю. Очень активно в прошлом году шло освещение профсоюзной жизни на страницах районных изданий. Так верховская газета «Наше время» вновь вошла в число победителей конкурса. Ольга Стёпина, главный редактор газеты «Наше время» Верховского района: «У нас тем для освещения очень много, и мы стараемся подавать их с разных позиций. Это и отдых, и трудовые отношения, это и социальная защита, то есть мы стараемся показать профсоюзную жизнь нашего района во всех ее сферах». Второй год подряд комиссия отмечает и газету школы для детей с ОВЗ. На ее страницах не пишут о профсоюзной жизни, но издается она на средства этой общественной организации. Маргарита Цуканова, редактор газеты «ШАГ» школы для детей с ОВЗ: «Наша газета называется «ШАГ» - школьная актуальная газета, где мы рассказываем о школьной жизни, о жизни детей, рассказываем обо всех конкурсах, о всех событиях, которые происходят в нашей жизни. Газета получается всегда интересной, красочной, и вот уже второй раз мы занимаем призовые места». Этот год для независимых профсоюзов России особенный - в этом статусе они будут отмечать 30-летний юбилей. В Орловской областной организации запланировано очень много самых разных мероприятий, так что средствам массовой информации будет о чем рассказать.





Оксана Гранн

28 января 2020 года



