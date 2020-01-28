На Орловщине продолжают развивать спорт

На реконструкцию теннисного корта направят 221 миллион рублей. Контракт уже заключен. Срок сдачи - ноябрь 2021 года. В крытом корте предусмотрен спортивный зал с телескопическими трибунами на 300 мест. Комплекс будет подходить и для занятий людей с ограниченными возможностями. В течение нескольких месяцев разработают и проектно-сметную документацию на строительство футбольного манежа.
Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «Участок уже выделен и сформирован, предполагается его размещение на центральном стадионе имени Ленина. Учитывая, что этот объект будет построен в рамках подпрограммы развития футбола в РФ, он дополнит тот ансамбль объектов, которые уже располагаются на территории стадиона».