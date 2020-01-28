На Орловщине продолжают развивать спорт

В Мценске в этом году планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. А в Орле проведут реконструкцию крытого теннисного корта.

На реконструкцию теннисного корта направят 221 миллион рублей. Контракт уже заключен. Срок сдачи - ноябрь 2021 года. В крытом корте предусмотрен спортивный зал с телескопическими трибунами на 300 мест. Комплекс будет подходить и для занятий людей с ограниченными возможностями. В течение нескольких месяцев разработают и проектно-сметную документацию на строительство футбольного манежа.