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На Орловщине продолжают развивать спорт

В Мценске в этом году планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. А в Орле проведут реконструкцию крытого теннисного корта.


На реконструкцию теннисного корта направят 221 миллион рублей. Контракт уже заключен. Срок сдачи - ноябрь 2021 года. В крытом корте предусмотрен спортивный зал с телескопическими трибунами на 300 мест. Комплекс будет подходить и для занятий людей с ограниченными возможностями. В течение нескольких месяцев разработают и проектно-сметную документацию на строительство футбольного манежа.
 
Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «Участок уже выделен и сформирован, предполагается его размещение на центральном стадионе имени Ленина. Учитывая, что этот объект будет построен в рамках подпрограммы развития футбола в РФ, он дополнит тот ансамбль объектов, которые уже располагаются на территории стадиона».



Анна Вайсергисер
28 января 2020 года
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