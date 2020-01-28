Александр Савчук: «За своих сотрудников должно отвечать УМВД» Советский районный суд города Орла вернулся к истории бывшей лучшей участковой уполномоченной полиции, которую в прошлом году осудили за халатность. Ее экс-полицейская допустила в ноябре 2016 года, оставив просившую помощи Яну Савчук один на один с убийцей - бывшим сожителем. Отец погибшей до сих пор ищет справедливости. Теперь уже в порядке гражданского судопроизводства. Чего требует потерпевший?





Кровавая драма в Огородном переулке всколыхнула всю страну, но вовсе не ужасающими подробностями убийства, каких немало в криминальных сводках, а разговором Яны Савчук с участковой уполномоченной Натальей Башкатовой, который состоялся незадолго до трагической развязки. «Не волнуйтесь, приедем, труп опишем» - эти слова участковой поразили общественность. По итогам судебного следствия Башкатову признали виновной в халатности, она уже отбывает срок. Однако отец погибшей Яны Савчук уверен: коль скоро преступление Башкатова совершила как должностное лицо, отвечать за него рублем должно ведомство. Александр Савчук, истец: «Претензии у нас - 5 миллионов. А исходили мы из того, что Башкатова была сотрудником МВД, я считаю, что за своих сотрудников МВД должно ответить». Сергей Локтев, адвокат А.Савчука: «Основные доводы мы уже представили. То есть, это идет ссылка на гражданское законодательство, также на аналогичные дела, которые были рассмотрены, в том числе Верховным судом РФ, и практику Европейского суда по правам человека, которую мы приобщили к материалам, и в соответствии с которой, в общем-то, рассчитали тот размер морального вреда, который мы просим взыскать на сегодняшний день с МВД». Представители ответчика свою позицию комментировать отказались, но она была понятна из их риторики в суде: Савчук – плохой отец, с дочерью не контактировал, а, стало быть, и морального ущерба от ее смерти не потерпел. В подтверждение этих доводов свидетелем суду был представлен не кто иной, как убийца Яны Савчук - Андрей Бочков , которого специально для этого этапировали в СИЗО. Давая показания, Андрей Бочков отметил, что отец его возлюбленной в их жизни не участвовал, в гости не приходил, финансово не помогал. В доказательство обратного истец представил семейные фото разных лет. На некоторых есть и сам Бочков. Но убийца Яны Савчук стоял на своем: дескать, отцом погибшей руководит лишь корысть. Андрей Бочков, осужденный: «Человек ниже своего достоинства. Он похоронил дочь, а из дочери делает теперь копилку, как бы, финансовую, чтобы заработать». Сводная сестра Яны Савчук сообщила суду: если на семейные узы в последние год-два и легла тень, то лишь из-за Бочкова, от которого родные погибшей Яны не ждали ничего доброго. Суду еще предстоит изучить доводы и доказательства сторон - те, что уже оглашены, и те, что участники тяжбы только собираются представить. Мы будем следить за исходом судебной коллизии.





Иван Суверин

28 января 2020 года



