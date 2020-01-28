Духовому оркестру детской хоровой школы «Прометей» исполняется 25 лет Это событие решено было отметить большим музыкальным мероприятием, на которое приглашаются все поклонники, друзья и родители, выпускники оркестра, а также все, кто любит хорошую духовую музыку. Сейчас юные музыканты активно готовятся к предстоящему концерту.





25 лет назад первым руководителем «Прометея» стал Виктор Бабенков, он и создал первый детский духовой оркестр в области. Затем с ребятами занимался Василий Романюк, и вот уже шесть лет самый главный дирижёр и непререкаемый авторитет здесь Андрей Журин. За это время оркестр дважды становился обладателем Гран-при международных конкурсов. А в прошлом получил звание лауреата на смотре «Спасская башня – детям» в Москве.



Москвой этих заядлых путешественников не удивить, они уже посмотрели на многие российские города, включая Северную столицу, где приняли участие в составлении самого большого оркестра для книги рекордов Гиннеса. На полке репетиционного зала для наград скоро и места не останется. На музыкальный огонек частенько заглядывают выпускники оркестра, которые уже давно выросли, но продолжают скучать по удивительной «прометеевской» атмосфере.



Максим Бежин, выпускник детского духового оркестра «Прометей»: «Мы играли очень классные произведения, в том числе джазовые. Я сейчас джазовый музыкант и многое из того, что я играю сейчас, имеет под собой основу из этого оркестра».

Репертуар коллектива далеко не детский. Взрослые и серьезные произведения лучших отечественных и зарубежных композиторов оказались по силам юным музыкантам, хотя, например, младшему из них, Захару Тодосенко, всего 11 лет. А он между прочим, уже вполне ответственно обращается с перкуссией и барабанами и держит ритм. У Захара уже шестилетний опыт коллективного музицирования.



Все духовые инструменты представлены в оркестре - такие же разные, как и сами музыканты. Только цель у всех одна - играть классно! Валторны, труба баритон, фаготы, саксофоны - тут все первые скрипки! Саксофонисты, восемнадцатилетние студенты, хоть и учатся уже в других учебных заведениях, коллектив не оставляют - жить с музыкой лучшее, чем без нее.



Сегодня в коллективе 35 музыкантов. Наверняка вы не раз видели их на концертах или улицах Орла - они сопровождают прохождение по городу «Бессмертного полка», часто выступают на городских и областных праздниках. Сейчас они готовят новые произведения, повторяют знакомые мелодии и репетируют выступления творческих дуэтов. Ребятам - удачи, и до встречи на юбилейном концерте, который намечен на 28 февраля.





Эва Стасюлевич

28 января 2020 года



