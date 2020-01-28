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В Орле прошел единый день контрольно-надзорных органов

В фундаментальной библиотеке ОГУ встретились представители бизнеса и власти, чтобы выработать понятный алгоритм действий при совместной работе.


Проходила работа по секциям - в формате взаимного диалога. Обсуждали возможность снижения административного давления, причины массовых нарушений и их устранение. Так, в прошлом году каждая третья внеплановая проверка бизнеса была отклонена прокуратурой. Большой резонанс вызвала задолженность перед поставщиками питания в школы и детские сады. На данный момент они погашены лишь частично, но вопрос решается.

Иван Полуэктов, прокурор Орловской области: «В целом за последние три года бюджетные долги перед предпринимателями были погашены на сумму более полутора миллиардов рублей. Много делается для защиты субъектов от необоснованного вмешательства правоохранительных органов, выявлялись факты коррупционных действий должностных лиц».

Итогом единого дня стало подписание меморандума о совершенствование взаимодействия контрольно-надзорных органов с предпринимателями.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это меморандум, который предусматривает дальнейшее движение вперед по созданию комфортных условий развития бизнеса. Напомню, что мы на протяжении последних двух лет активно показываем динамику и по росту инвестиций в основной капитал, и по росту доходной части бюджета Орловской области, но, безусловно, все это направлено на развитие региона, и только в таком взаимном диалоге у нас есть перспективы развития».



Анна Вайсергисер
28 января 2020 года
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