Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Отец убитой Яны Савчук требует компенсации морального вреда. Кто ответчик в этом деле? Наш репортаж из зала суда.



- Сегодня в Орле бизнес, власть и надзорные органы подписали меморандум. Что в нем содержится?



- Зажигают и сохраняют традиции уже четверть века. Орловскому «Прометею» - 25. Чем удивят зрителей на юбилейном концерте? Наша съемочная группа побывала на репетиции.



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Вести-Орёл

28 января 2020 года



