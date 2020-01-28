В Орле сгорел дачный домик ЧП случилось в садовом товариществе «Восход».





Сообщение о возгорании дачного дома в СНТ «Восход» города Орла на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило в 21:22. В результате пожара дом выгорел по всей площади – двенадцать квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали девять раз, из них три выезда – на ликвидацию пожара и шесть – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

28 января 2020 года



